Губернатор Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Белгороде пострадали четыре человека
В Белгороде украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту — есть пострадавшие. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



В результате попадания дрона пострадали четыре человека. Супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу, ещё двух женщин с предварительным диагнозом «баротравма» транспортируют в городскую больницу №2.

После детонации загорелись оборудование и навес, пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждения получили фасад и остекление здания, а также легковой автомобиль, стоявший неподалёку.

Ранее в субботу губернатор сообщил о массированной атаке украинских дронов по Белгородскому району. В городе в многоквартирном доме выбило окна, сгорели два автомобиля. Работу торгового центра приостановили до конца дня.

С августа прошлого года в регионе действует режим контртеррористической операции. Обстановку признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

