04 октября 2025, 18:09

Губернатор Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Белгороде пострадали четыре человека

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Белгороде украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту — есть пострадавшие. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.