Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате вражеской атаки мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу. В настоящий момент ему оказывают необходимую помощь.
По словам Гладкова, оперативные службы работают на месте. Данные о последствиях уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По словам Гладкова, оперативные службы работают на месте. Данные о последствиях уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова