ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS, «Storm Shadow» и БПЛА

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Украинская сторона атаковала Брянскую область с использованием американских ракет ATACMS и британских «Storm Shadow». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 БПЛА», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все они были сбиты силами ПВО. При этом никто не пострадал.
Кроме того, в МО РФ сообщили, что две крылатые ракеты «Storm Shadow» сбили в акватории Черного моря.
В ведомстве подчеркнули, что атаки киевского режима, которые курируются странами Запада, без ответа не останутся.
По данным Shot, в Саратовской и Брянской областях после ночной атаки ВСУ обнаружили обломки кумулятивных бомб КЗ-6 весом пять кг. Предполагается, что беспилотники, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.
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Элина Позднякова