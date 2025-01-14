ВС РФ начали бои вблизи шахтоуправления «Покровское» в ДНР

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Армия России начала бои в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в районе Удачного в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинское командование перебросило к территории главного вентиляционного ствола предприятия дополнительную группировку, где возведены оборонительные сооружения ВСУ.
Накануне стало известно, что Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске в ДНР на фоне продвижения к городу российских войск.
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