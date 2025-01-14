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Армия России полностью освободила сёла Нескучное и Терны в ДНР от присутствия украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Терны ДНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.Военные нанесли поражение бригадам ВСУ сразу у нескольких населенных пунктов ДНР и Харьковской области. Потери противника составили до 600 человек. Также уничтожена военная техника врага, в том числе западного производства.
При этом бойцы группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны украинских войск и взяли под контроль село Нескучное. Они поразили живую силу противника в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.
Украинские военные подтверждают, что ВС РФ установили российский флаг в Нескучном.
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Элина Позднякова