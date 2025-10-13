Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ в Белгородском районе

13 октября 2025, 16:20

Фото: iStock/bbsferrari

В Белгородском районе неподалёку от села Бочковка в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины был ранен водитель комбайна, работающего в поле. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.