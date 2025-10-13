Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ в Белгородском районе
В Белгородском районе неподалёку от села Бочковка в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины был ранен водитель комбайна, работающего в поле. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии и был госпитализирован в Октябрьскую районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в результате атак двух беспилотников в Белгородском районе повреждены окна и фасад административного здания. В городе Шебекино при обстреле четырьмя БПЛА пострадали предприятие и частный дом. В Грайворонском округе в ходе атаки двух дронов в трёх частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы, а также пострадало остекление социального объекта.
