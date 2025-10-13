Российские снайперы захватили высоты в Купянске, украинские войска теряют позиции
Российские снайперы заняли самые высокие здания в Купянске, обеспечив полный контроль за передвижением украинской пехоты.
По информации Telegram-канала SHOT, часть объектов осталась без боя, так как украинские силы не смогли организовать эффективное сопротивление.
Боевики попытались перебросить две группы ССО для зачистки высот, но штурмовые подразделения не смогли наладить связь с этими группами. В результате информация о позициях российских войск осталась недоступной.
За последнюю неделю российская сторона уничтожила более 70 военнослужащих Украины в центральной части Купянска. Большинство потерь произошло на технике во время попытки создать блокаду. Уничтожены около пяти ББМ «Хамви». Авиация ВКС России наносит удары ФАБ-3000 по тыловым позициям противника, что усугубляет ситуацию для украинских сил.
Читайте также: