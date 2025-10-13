Командир полка ВСУ проспал контратаку из-за застолья

13 октября 2025, 09:08

Контратака ВСУ под Кондратовкой сорвалась из-за отсутствия командира полка

Фото: Istock/Mariia Kokorina

225-й отдельный штурмовой полк ВСУ не смог принять участие в контратаке под Кондратовкой в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.