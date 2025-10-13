Командир полка ВСУ проспал контратаку из-за застолья
225-й отдельный штурмовой полк ВСУ не смог принять участие в контратаке под Кондратовкой в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Командир формирования Олег Ширяев пропал после празднования дня специалистов логистического обеспечения. Военнослужащие искали его и в итоге нашли спящим в заброшенном здании. В результате Ширяев узнал о неудачной контратаке только после её завершения.
Отмечается, что полк сформировали в 2022 году, в основном из жителей Харьковской области. Это подразделение участвовало в боях за Артёмовск, Авдеевку и Часов Яр.
По информации источника, с 2014 года Ширяев обстреливал города Донбасса, воевал в составе «Восточного корпуса», а в августе 2024 года участвовал во вторжении на территорию Курской области.
Ранее российского военного отправили в колонию на 7,5 лет за оставление части в зоне СВО.
