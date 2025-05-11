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Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского

Миронов: Зеленский хочет заставить РФ прекратить СВО без переговоров по существу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить РФ прекратить СВО без переговоров — для сохранения собственной власти. Об этом сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
По мнению политика, предводитель киевского режима и его кураторы не хотят мира, а лишь временной передышки. Однако российский лидер Владимир Путин не дает и не даст им этого сделать, отметил Миронов.

Он заключил, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#переговоры
Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях
Ле Пен: поведение Макрона похоже на подготовку к войне
11 мая 2025, 18:42

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.
По ее заверению, это демонстрирует неопределенность в поведении, которую Макрон проявляет в отношении украинского конфликта. Ле Пен добавила, что французский лидер ставит себя в положение воителя, в то время как Париж должен взять на себя роль посредника в обеспечении мира на Украине.

«Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — заключила лидер фракции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно содержание беседы Путина и Эрдогана
Кремль: Путин и Эрдоган обсудили предложение России о переговорах с Украиной
11 мая 2025, 18:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, где обсудили предложение РФ о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Турецкий лидер поддержал российскую инициативу и заявил о готовности не только предоставить площадку для переговоров, но и посодействовать в организации переговоров ради достижения мира. В ходе беседы глава российского государства поделился впечатлениями о прошедших в Москве торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы и международных встречах в эти дни.

Уточняется, что президенты России и Турции выразили готовность к расширению проектов в различных областях.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

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«Ахматовцы» уничтожили ВСУ при попытке боевиков зайти в Белгородскую область
11 мая 2025, 18:00

Фото: istockphoto/N-sky

Танкисты спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских боевиков, пытавшихся зайти в Белгородскую область со стороны Сумской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Оптима.
«Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — пояснил военнослужащий.
Он добавил, что боевикам пыталась помочь французская боевая машина, но была атакована беспилотниками. Бойцы ВС РФ действовали в составе группы «Север», заключил Оптима.

Президент России Владимир Путин объявлял перемирие по случаю 80-летия Победы. Режим тишины действовал до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт
Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
11 мая 2025, 17:15

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Многие западные государства хотят продолжения украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — отметил политик.

Фицо выразил надежду, что данная точка зрения изменится. Премьер-министр Словакии напомнил, что это дело Киева и Москвы, и если они заинтересованы в переговорах, то «пусть их ведут».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп согласился с планом коалиции желающих, пишет Politico
Politico: Трамп согласен с планом коалиции желающих, но может передумать
11 мая 2025, 17:06

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Американский президент Дональд Трамп согласился в частном порядке с планом европейской «коалиции желающих» усилить давление на Россию для достижения месячного перемирия на Украине. Как пишет Politico, заокеанский лидер может передумать и не поддержать европейскую инициативу.
«Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — сказано в материале.
Встреча «коалиции желающих» прошла в минувшую субботу, 10 мая. На ней присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.

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