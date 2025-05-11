Владимир Зеленский
Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить РФ прекратить СВО без переговоров — для сохранения собственной власти. Об этом сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
По мнению политика, предводитель киевского режима и его кураторы не хотят мира, а лишь временной передышки. Однако российский лидер Владимир Путин не дает и не даст им этого сделать, отметил Миронов.
Он заключил, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он заключил, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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