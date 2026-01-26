Популярная российская актриса рассказала об отношениях с украинскими родственниками
Актриса Олеся Железняк, которая поддержала проведение специальной военной операции, рассказала РИА Новости о своих отношениях с украинскими родственниками.
Она отметила, что несмотря на сложные обстоятельства, общение продолжается. Железняк добавила, что поздравляет близких с праздниками и поддерживает связь. Однако обсуждение политических тем остается под запретом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
