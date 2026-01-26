Фрагменты дронов ВСУ упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани

26 января 2026, 05:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Славянске-на-Кубани из-за падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадал один человек и произошли возгорания на территории двух предприятий. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».