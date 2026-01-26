Фрагменты дронов ВСУ упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани
В Славянске-на-Кубани из-за падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадал один человек и произошли возгорания на территории двух предприятий. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Уточняется, что пострадавшего госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Проблему возгораний также уже решили — специалисты экстренных служб оперативно ликвидировали все пожары, возникшие на промышленных объектах.
Ранее сообщалось, что обломки украинских беспилотников повредили три частных дома в Славянске-на-Кубани. Подробнее читайте в нашем материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
