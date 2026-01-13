Мирошник: от атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей России
С 1 по 11 января 2026 года украинские силы нанесли удары по гражданским объектам России, унесшие жизни 45 мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родионa Мирошникa, в результате атак пострадали 152 человека, среди которых 107 получили ранения. В числе жертв также оказались трое детей.
Он отметил, что противник выпустил более 4000 боеприпасов. Целями боевиков стали жилые дома, придомовые территории и места скопления людей. Удары пришлись на объекты топливно-энергетического комплекса и гражданский транспорт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: