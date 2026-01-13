В Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов
В Сумской области произошел важный инцидент. В районе Шостки бойцы ВС РФ атаковали склады беспилотников дальнего действия и казармы украинских операторов. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовиков, в результате удара уничтожены важные объекты, связанные с управлением БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
