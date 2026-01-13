Российские бойцы уничтожили десятки дронов ВСУ в новогодние праздники
Расчёты ПВО группировки войск «Запад» уничтожили десятки ударных беспилотников ВСУ с начала января в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
В уничтожении вражеских БПЛА принимали участие почти все звенья войсковой ПВО - расчеты ПЗРК «Игла», экипажи ЗРК «Тор», мобильные огневые группы и экипажи бронетанковой техники мотострелковой дивизии. Несколько целей удалось сбить таранным способом с помощью FPV-дронов.
«В ходе боевой работы в зоне ответственности 3-й мотострелковой дивизии были уничтожены несколько десятков ударных беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.В Минобороны отметили слаженную работу расчётов ПВО группировки «Запад» и напомнили, что именно они обеспечивают надёжный щит от ударов воздуха.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.