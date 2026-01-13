Российские бойцы уничтожили десятки дронов ВСУ в новогодние праздники

13 января 2026, 06:21

Фото: iStock/Terry Papoulias

Расчёты ПВО группировки войск «Запад» уничтожили десятки ударных беспилотников ВСУ с начала января в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.





В уничтожении вражеских БПЛА принимали участие почти все звенья войсковой ПВО - расчеты ПЗРК «Игла», экипажи ЗРК «Тор», мобильные огневые группы и экипажи бронетанковой техники мотострелковой дивизии. Несколько целей удалось сбить таранным способом с помощью FPV-дронов.



«В ходе боевой работы в зоне ответственности 3-й мотострелковой дивизии были уничтожены несколько десятков ударных беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.