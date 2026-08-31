Мирошник отметил пользу Стамбульских переговоров для обменов пленными с Украиной

31 августа 2026, 20:14

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Стамбульский формат переговоров с Украиной стал формой принуждения Киева к выполнению норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.





Напомним, три раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле в 2025 году. Тогда, по словам Мирошника, Москва обратила особое внимание на выполнение Киевом норм международного гуманитарного права. Особое значение придавалось проведению обменов, передаче тел погибших военнослужащих и проявлению к ним уважения.





«В этом треке есть существенные подвижки. Присутствует интерес посредников — стран, которые активно хотят включаться в эти процессы, и мы этого не отвергаем», — сказал дипломат «Известиям».