Освобожденный при обмене с Украиной боец ВС РФ не сдержал слез при звонке родным

19 августа 2026, 18:28

Фото: iStock/Diy13

Российский боец, которого вернули на родину в рамках обмена военнопленными с Украиной, не смог сдержать слез, разговаривая с мамой и папой по телефону.





19 августа враждующие стороны при поддержке ОАЭ обменялись пленными солдатами по формуле «103 на 103», сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Минобороны РФ.





«В настоящее время возвращенные российские военнослужащие находятся на территории России. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Вопросы дальнейшей реабилитации военных также будут решены в установленном порядке», — отметили в ведомстве.

«Пап, я в Москву еду, на обмен попал. Скоро приеду, мам, не переживай. Люблю, целую, мама, скучаю», — приводит RT слова освобожденного бойца.