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Увечья на найденных в освобожденном селе Русское Поречное Курской области телах стали свидетельством истинного лица режима Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в Курской области украинская сторона оставила «след нацистов».
По его словам, на Западе закрывают глаза на преступления украинских боевиков, а также блокируют попытки международных расследований.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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«Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — подчеркнул Мирошник.
По его словам, на Западе закрывают глаза на преступления украинских боевиков, а также блокируют попытки международных расследований.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова