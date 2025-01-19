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Российские войска завершили освобождение села Ясеновое, расположенного на западе ДНР. Они подняли над населенным пунктом триколор. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам РИА Новости, в селе завершается зачистка от остатков украинских боевиков.
Ясеновое находится северо-западнее города Курахово, который уже был освобожден ранее. Бои за этот населенный пункт начались несколько дней назад. Кроме того, российские войска продвинулись вглубь западного направления и вошли на окраины села Новоандреевка. Согласно Рогову, населенный пункт оказался окружен с трех сторон, а штурмовые действия за его освобождение уже начались.
Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.
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«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — заявил Рогов.
Ясеновое находится северо-западнее города Курахово, который уже был освобожден ранее. Бои за этот населенный пункт начались несколько дней назад. Кроме того, российские войска продвинулись вглубь западного направления и вошли на окраины села Новоандреевка. Согласно Рогову, населенный пункт оказался окружен с трех сторон, а штурмовые действия за его освобождение уже начались.
Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.
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Мария Моисеева