В Курской области оценили ущерб АПК, нанесенный атаками ВСУ

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Предварительная сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Курской области в результате массированной атаки ВСУ, оценивается примерно в 110 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.
По его словам, указанная сумма может увеличиваться. Стародубцев пояснил, что по мере освобождения территорий к оценке ущерба от вражеских атак дополнительно будут привлечены специалисты.
После завершения оценочных работ власти начнут продумывать меры, которые помогут компенсировать убытки аграриям, заключил он.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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После завершения оценочных работ власти начнут продумывать меры, которые помогут компенсировать убытки аграриям, заключил он.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова