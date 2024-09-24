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Россия получила поимённый список мирных жителей Курской области, удерживаемых украинскими военными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Этот список был передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
Он отметил, что, по имеющимся данным, в районе Суджи украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей, но это количество может быть больше.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что с 6 августа украинские подразделения пытались продвинуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 16,4 тысячи солдат и 127 танков.
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«Список составлен на основе данных, полученных от родственников, и уже передан для дальнейших действий. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, и решение этой проблемы возможно либо через давление на украинскую сторону, либо военной победой», — подчеркнул Мирошник.
Он отметил, что, по имеющимся данным, в районе Суджи украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей, но это количество может быть больше.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что с 6 августа украинские подразделения пытались продвинуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 16,4 тысячи солдат и 127 танков.
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Елена Перлова