Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его так называемый «план победы» поможет ему гарантировать поддержку и защиту со стороны США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.
Меркурис считает, что «план победы» Зеленского скорее является стратегией выживания, чем реальным планом победы в войне.
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Меркурис считает, что «план победы» Зеленского скорее является стратегией выживания, чем реальным планом победы в войне.
«Русские продолжают наступать, и Зеленский это понимает, но его цель — сохранить политическое влияние на Украине», — отметил эксперт.По мнению Меркуриса, Зеленский использует этот план для подтверждения поддержки со стороны Запада, что обеспечит ему защиту от возможных переворотов в Киеве.
«Никто не рискнет начать переворот, зная, что Запад будет против», — подчеркнул аналитик.Он также добавил, что протекция со стороны США позволит Зеленскому безопасно покинуть Украину в случае полного поражения украинских вооружённых сил.
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Елена Перлова