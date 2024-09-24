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В США раскрыли, зачем на самом деле нужен «план победы» Зеленского

Меркурис: Зеленский создал «план победы» для обеспечения протекции США
24 сентября 2024, 07:07
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его так называемый «план победы» поможет ему гарантировать поддержку и защиту со стороны США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Меркурис считает, что «план победы» Зеленского скорее является стратегией выживания, чем реальным планом победы в войне.



«Русские продолжают наступать, и Зеленский это понимает, но его цель — сохранить политическое влияние на Украине», — отметил эксперт.
По мнению Меркуриса, Зеленский использует этот план для подтверждения поддержки со стороны Запада, что обеспечит ему защиту от возможных переворотов в Киеве.

«Никто не рискнет начать переворот, зная, что Запад будет против», — подчеркнул аналитик.
Он также добавил, что протекция со стороны США позволит Зеленскому безопасно покинуть Украину в случае полного поражения украинских вооружённых сил.

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#план
#владимир зеленский
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Мирошник: Россия знает поименно удерживаемых ВСУ мирных жителей Курской области
24 сентября 2024, 07:11

Фото: istock/Sinenkiyru

Россия получила поимённый список мирных жителей Курской области, удерживаемых украинскими военными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Этот список был передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

«Список составлен на основе данных, полученных от родственников, и уже передан для дальнейших действий. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, и решение этой проблемы возможно либо через давление на украинскую сторону, либо военной победой», — подчеркнул Мирошник.
Он отметил, что, по имеющимся данным, в районе Суджи украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей, но это количество может быть больше.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что с 6 августа украинские подразделения пытались продвинуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 16,4 тысячи солдат и 127 танков.

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#сша
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#военные
#нарушение
#план
#всу
#солдат
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Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
24 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/Mariia Kokorina

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины сообщило, что боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Об этом представительство написало в своем Telegram-канале.
Сообщается, что атака со стороны Вооруженных сил Украины произошла в 05:40 в Никитовском районе. Помимо этого, в 05:30 боевики выпустили 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#владимир путин
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#атака
#дроны
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ раздавлены и бегут из зоны спецоперации
24 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Sinenkiy

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продолжающегося конфликта.
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works, он отметил, что украинские силы находятся на грани краха, не в силах сдерживать наступление российских войск.

«Украинцы просто бегут, они не оказывают должного сопротивления на многих направлениях фронта. Русские уверенно продвигаются и могут достичь Днепра, если сохранят такие темпы», — подчеркнул Джонсон.
Эксперт добавил, что несмотря на риторику Запада о «застое» на линии фронта, ситуация для ВСУ выглядит катастрофически. Джонсон указал на серьезные проблемы в украинской армии, связанные с нехваткой ресурсов и кризисом в ключевых военных областях.

Ранее Джонсон уже отмечал, что украинские силы испытывают острый дефицит боеприпасов, в частности мин, что подрывает их способность оборонять важные города, такие как Покровск, Угледар и Селидово.

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#всу
#зеленский
#угледар
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Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины
24 сентября 2024, 03:27

Президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.

«У нас остается мало времени, чтобы определить, каким будет итог боевых действий, но это должна сделать Украина», — подчеркнул Зеленский, добавив, что страна
должна самостоятельно сформулировать результат военных действий.

Президент анонсировал представление «плана победы» властям США, который включает пять ключевых пунктов. По словам Зеленского, в план входят гарантии безопасности, запрос на современное оружие для Украины, международная финансовая помощь и продолжение операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пятый пункт пока остается конфиденциальным.

Реализация первых четырех пунктов намечена на период с октября по декабрь, тогда как выполнение последнего пункта запланировано на после завершения конфликта. Также Зеленский сообщил о работе над планом переговоров с Россией, в который уже включены три пункта.

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#президент
#украина
#всу
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Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области
24 сентября 2024, 02:53

Фото: istock/Anna_Anikina

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы, находившиеся под окружением украинских сил более месяца, успешно эвакуированы. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в его telegram-канале.
«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать», — подчеркнул Алаудинов.
После эвакуации бойцы были направлены в госпитали, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов. Операция по выводу бойцов из окружения подчеркивает важность удержания стратегических позиций и заботу о здоровье военнослужащих.

В то же время в Курской области фиксируется рост дезертирства среди украинских солдат. По данным RT, с января 2024 года зарегистрировано более 38 тысяч случаев оставления частей, что привело к возбуждению более 80 тысяч уголовных дел на Украине в связи с этой ситуацией.

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#операция
#солдат
#апти алаудинов
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Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
24 сентября 2024, 02:12

Фото: istock/chuyu

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности организации направить своих специалистов на Курскую атомную электростанцию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации», — отметил Гросси. Он также добавил, что во время своего недавнего визита на Курскую АЭС он наблюдал «следы теплового воздействия» на станции, что вызывает опасения по поводу безопасности.
Гросси выразил надежду, что подобные инциденты больше не произойдут, и подчеркнул, что МАГАТЭ остается «начеку» для обеспечения безопасности атомных объектов.

В августе он также сообщал о следах атак дронов, которые были замечены во время его визита на станцию, что дополнительно подчеркивает важность мониторинга ситуации. Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС.

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#аэс
#всу
#магатэ
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Потери ВСУ в Курской области: генерал Алаудинов назвал цифры
Алаудинов: два пункта управления БПЛА уничтожены под Курском
24 сентября 2024, 02:07

Фото: istock/Irina Piskova

В Курской области продолжаются бои с ВСУ, в ходе которых спецназ «Ахмат» успешно уничтожил важные объекты противника.
Как сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, российские подразделения ликвидировали два пункта управления беспилотниками, один автомобиль, один миномет и пикап с десантом.

В опубликованном видео в telegram-канале Алаудинов отметил, что бойцы, которые находились в окружении более месяца, успешно выведены и сейчас находятся в госпитале. Он добавил, что украинские силы потеряли возможность прорваться к Курской атомной электростанции.

Генерал-майор также сообщил о прогрессе российских войск на калиневском направлении и укреплении линий обороны, что не позволяет противнику продвигаться в регионе.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.

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#минобороны рф
#апти алаудинов
#курская область
#всу
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Военкор Коц рассказал об итогах проверки по гибели операторов «Эрнеста» и «Гудвина»
Коц: Командиров привлекли к ответственности за гибель «Эрнеста» и «Гудвина»
23 сентября 2024, 22:42

Фото: iStock/razihusin

Военное командование привлекли к ответственности за гибель операторов БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщил 23 сентября военкор Александр Коц своем Telegram-канале.
«Минобороны России совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ России завершено разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих 87 отдельного мотострелкового полка Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая», — написал военкор.

По его словам, нескольких должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В частности наказали командующего 51-й армией, а также командиров мотострелковой бригады и 87 стрелкового полка.

О гибели на передовой «Гудвина» и «Эрнеста» стало известно 13 сентября. После в инциденте поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.
Сообщалось, что операторов дронов «отправили в один конец» из-за конфликта с командованием. Позже неофициальные источники сообщали о задержании командира 87 полка, однако информация оказалась недостоверной.

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#военные
#проверка
#армия
#военкор
#спецоперация
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Подпольщики сообщили о судне, где может быть вооружение для истребителей F-16
23 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/3DSculptor

Грузовое судно, где, предположительно, может быть вооружение для американских истребителей F-16, идет в Южное, что под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — пояснил Лебедев журналистам.
Кроме того, координатор сопротивления предоставил снимок, где можно увидеть судно, о котором идет речь. Лебедев резюмировал, что фотографию сделали возле Одесского порта.

Ранее в Минобороны продемонстрировали кадры боя ВДВ РФ с ВСУ под Курском.

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#мир
#украина
#одесса
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