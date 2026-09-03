03 сентября 2026, 19:55

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Некоторые западные страны относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России и вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.





В интервью RT он отметил, что на сегодняшний день международные площадки, которые создали для урегулирования спорных вопросов и военных конфликтов, не выполняют свои прямые функции и превратились в инструмент давления и пропаганды.



Мирошник отметил, что ряд западных государств стремится к доминированию и пытается навязать новые нормы и подходы к соблюдению международных договоров и правовых норм. При этом они интерпретируют положения Устава ООН исходя из своих интересов и целей.





«Сегодня Устав ООН читается исключительно как меню: здесь хочу, а здесь не хочу, а вот это, пожалуйста, заверните. Нельзя так относиться к международным актам, потому что мы не в ресторане. Такая логика, по крайней мере для России, точно неприемлема», — подчеркнул Мирошник.