Мирошник: страны Запада относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане
Некоторые западные страны относятся к Уставу ООН, как к меню в ресторане. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России и вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
В интервью RT он отметил, что на сегодняшний день международные площадки, которые создали для урегулирования спорных вопросов и военных конфликтов, не выполняют свои прямые функции и превратились в инструмент давления и пропаганды.
Мирошник отметил, что ряд западных государств стремится к доминированию и пытается навязать новые нормы и подходы к соблюдению международных договоров и правовых норм. При этом они интерпретируют положения Устава ООН исходя из своих интересов и целей.
«Сегодня Устав ООН читается исключительно как меню: здесь хочу, а здесь не хочу, а вот это, пожалуйста, заверните. Нельзя так относиться к международным актам, потому что мы не в ресторане. Такая логика, по крайней мере для России, точно неприемлема», — подчеркнул Мирошник.
По его мнению, ведущие страны Запада не стремятся к созданию справедливого международного суда, который бы соблюдал принципы равенства, состязательности сторон и беспристрастности.