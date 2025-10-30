Морпехи ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР
Командир штурмовой группы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Белый» сообщил об успешной операции против украинских боевиков, пишет РИА Новости.
Российские морпехи ликвидировали две роботизированные турели, обстреливавшие позиции в Донецкой Народной Республике.
По словам командира, боевики пытались создать атмосферу угрозы, стреляя по лесу и пугая российские силы. Это вызывало у бойцов чувство растерянности. Однако расчёты ударных беспилотников быстро среагировали на действия противника. Операторы FPV-дронов успешно поразили технику врага. В результате рядом с лесополосой остались лишь обломки уничтоженных турелей.
«Подъезжали эти турели с пулемётами Browning. И просто делали прострелы, шерстили лес. Как будто пугали нас, что идёт накат. Чтобы люди волновались, терялись, вели себя как-то растерянно», — рассказал он.
