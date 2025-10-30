Достижения.рф

В Рязани прогремело около десяти взрывов

SHOT: в Рязани прогремело около десяти взрывов
Фото: istockphoto / Guilherme Soares

Серия взрывов произошла в Рязанской области. Комментарии с места событий удалось раздобыть журналистам издания SHOT.



Местные жители утверждают, что всего было не менее десяти взрывов. Из-за громких звуков у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Все началось около 03:00 и продолжается уже порядка двух часов.

По предварительным данным, город пытаются атаковать украинские беспилотники. В небе видны яркие вспышки, а за окнами слышатся звуки мотора, характерные для БПЛА. Средства противовоздушной обороны отражают атаку. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Москву с помощью беспилотников. ПО словам мэра города Сергея Собянина, все воздушные цели ликвидировала ПВО.

Читайте также:

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0