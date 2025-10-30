В Рязани прогремело около десяти взрывов
Серия взрывов произошла в Рязанской области. Комментарии с места событий удалось раздобыть журналистам издания SHOT.
Местные жители утверждают, что всего было не менее десяти взрывов. Из-за громких звуков у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Все началось около 03:00 и продолжается уже порядка двух часов.
По предварительным данным, город пытаются атаковать украинские беспилотники. В небе видны яркие вспышки, а за окнами слышатся звуки мотора, характерные для БПЛА. Средства противовоздушной обороны отражают атаку. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Москву с помощью беспилотников. ПО словам мэра города Сергея Собянина, все воздушные цели ликвидировала ПВО.
