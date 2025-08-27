Мирошник: ВСУ бьют боеприпасами, осколки которых сложно найти в теле раненых
ВСУ начали бить по северо-западу ЛНР боеприпасами, поражающие элементы которых очень сложно обнаружить в теле раненого. Об этом сообщил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, в боевой части снаряда содержится огромное количество пластиковых поражающих элементов, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских лучей, рентгеновских снимков или магнитов.
Мирошник добавил, что на Лисичанском направлении были найдены осколки нового типа с острыми краями, встроенные в боевую часть ударного заряда. Эти осколки, несмотря на свою металлическую природу, невозможно извлечь, так как они глубоко проникают в тело человека, нанося максимальный ущерб, заключил посол.
