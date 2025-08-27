Мирошник: ВСУ бьют боеприпасами, осколки которых сложно найти в теле раненых

27 августа 2025, 16:03

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ начали бить по северо-западу ЛНР боеприпасами, поражающие элементы которых очень сложно обнаружить в теле раненого. Об этом сообщил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.