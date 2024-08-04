Средства ПВО отразили свыше 40 атак ВСУ на Энергодар за выходные

Фото: Минобороны РФ
Российские средства ПВО за выходные отразили свыше 40 попыток ВСУ обстрелять Энергодар в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, украинские войска более 40 раз попытались атаковать Энергодар, однако им не удалось этого сделать из-за эффективной работы средств ПВО.
Балицкий уточнил, что в результате украинских атак никто из мирных жителей не пострадали.
Кроме того, ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на населённый пункт Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка. Также была осуществлена атака на дачные участки села Садовое.
В результате этих атак пострадал 77-летний житель, ему потребовалась госпитализация. В настоящее время он находится больнице, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
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Балицкий уточнил, что в результате украинских атак никто из мирных жителей не пострадали.
Кроме того, ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на населённый пункт Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка. Также была осуществлена атака на дачные участки села Садовое.
В результате этих атак пострадал 77-летний житель, ему потребовалась госпитализация. В настоящее время он находится больнице, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
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Анастасия Чинкова