Около 12 взрывов прогремело в Луганске

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Порядка 12 взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
В настоящее время над городом поднимаются клубы дыма, наблюдаются перебои в работе мобильной связи.
В правительстве республики уточнили, что город подвергся обстрелу со стороны Украины. На место прилётов уже выехали оперативные службы.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали в Волчанске командира роты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ капитана Игоря Федоренко, который отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.
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В настоящее время над городом поднимаются клубы дыма, наблюдаются перебои в работе мобильной связи.
В правительстве республики уточнили, что город подвергся обстрелу со стороны Украины. На место прилётов уже выехали оперативные службы.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали в Волчанске командира роты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ капитана Игоря Федоренко, который отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.
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Анастасия Чинкова