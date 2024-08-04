ВСУ выпустили 12 ракет по Луганску, сообщил Пасечник

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Украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
По предварительным данным, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.
Средствами ПВО на подлёте к городу были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков загорелась сухая трава.
Остальные выпущенные ВСУ ракеты ударили по складским помещениям с цистернами, наполненными топливом, и по частному сектору.
На местах прилётов работают все экстренные службы, также прибыли представители администрации главы Луганска. Ситуацию держит под контролем лично Пасечник.
В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Средствами ПВО на подлёте к городу были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков загорелась сухая трава.
Остальные выпущенные ВСУ ракеты ударили по складским помещениям с цистернами, наполненными топливом, и по частному сектору.
На местах прилётов работают все экстренные службы, также прибыли представители администрации главы Луганска. Ситуацию держит под контролем лично Пасечник.
В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Анастасия Чинкова