Мирошник: ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек
В Селидово, расположенном в Донецкой народной республике, произошла ужасная трагедия. По словам посла по особым поручениям МИД России Родионa Мирошникa, украинские военные расстреляли 130 человек. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что количество жертв зависит от интенсивности боев и действий украинских боевиков. Мирошник рассказал о жестокости происходящего и о том, как долго длились столкновения. Из-за насилия многие жители покинули свои дома в прифронтовых районах.
В настоящее время ведется работа по подсчету выживших. Ситуация остается крайне напряженной, мирные граждане продолжают страдать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
