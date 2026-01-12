Мирошник: ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

12 января 2026, 08:10

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Селидово, расположенном в Донецкой народной республике, произошла ужасная трагедия. По словам посла по особым поручениям МИД России Родионa Мирошникa, украинские военные расстреляли 130 человек. Об этом пишет РИА Новости.