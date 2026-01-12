Российские силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА

12 января 2026, 08:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 11 на 12 января. Они перехватили 13 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.