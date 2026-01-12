Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ
Офицер украинских вооруженных сил попал в плен и раскрыл информацию о расположении нескольких подразделений.
Заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России Павел Ендовицкий с позывным «Серп» рассказал об этом в интервью РИА Новости. Во время обыска у пленного нашли планшет с картой и записями. Эти данные подтвердили его статус командира, отличающегося от обычных солдат. Чистый и опрятный вид боевика также бросался в глаза.
Ендовицкий отметил, что удалось выяснить, кем был захваченный, откуда пришел и какими подразделениями командовал. Он сдал информацию о пулеметных точках и местах запуска беспилотников. В результате этого противник подвергся огневому поражению от артиллерии и дронов ВС РФ. Также авиация нанесла удары по стоянкам техники, расположенной в ангарах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
