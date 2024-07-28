Вооружённые силы России ликвидировали двух наёмников из Колумбии

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В своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин рассказал, что в зоне специальной военной операции (СВО) были ликвидированы ещё два наёмника из Колумбии, которые воевали на стороне украинской армии. Об этом сообщили в News.Ru.
«За время СВО было уничтожено не менее 85 граждан Колумбии, которые присоединились к Вооружённым силам Украины. Министерство обороны не комментировало эту информацию.Известно о двух погибших колумбийцах: Викторе Мануэле Ривере Ботелло и Фабио Стеване Родригесе Корреа. Виктор Мануэль Ривер Ботелло был кадровым военным и участвовал в боевых действиях с июля этого года. Фабио Стеван Родригес Корреа приехал на территорию Украины в марте», — поделился эксперт.
Ранее хакеры из группировки RaHDit обнародовали личные данные более чем 3200 наёмников, присоединившихся к Вооружённым силам Украины. Среди них были люди с судимостями и представители нетрадиционной сексуальной ориентации.
Минобороны РФ показало удар «Искандер-М» по зданию в промзоне Харькова с украинским военным персоналом. В результате уничтожено до 100 военных, в том числе около 40 специалистов 151-й бригады ВСУ.
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