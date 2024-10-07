Мишустин: обстановка на приграничье пока небезопасна для эвакуированных жителей

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Обстановка на приграничных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей остается небезопасной для возвращения эвакуированных жителей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, комментируя ситуацию с трудоустройством эвакуированных людей.
«Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения», — пояснил премьер.Напомним, в Брянской, Белгородской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. В приграничных районах каждой из областей была объявлена эвакуация гражданского населения.
К тому же в Курской области с августа идут бои с вторгшимися боевиками ВСУ. ВС РФ уже начали контрнаступление и освободили несколько сел, однако бои пока продолжаются.
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