Митрополит УПЦ Лонгин рассказал о принудительной мобилизации своего сына

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Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. В нём он рассказал о принудительной мобилизации своего сына.
В нём священник сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) в Черновцах насильно загрузили его наследника в автобус и увезли в неизвестном направлении. Видеозапись опубликовал Союз православных журналистов. По словам митрополита, у молодого человека двое детей и жена находится на девятом месяце беременности. Он также подчеркнул, что действия сотрудников ТЦК являются незаконными и противоречат конституции государства.
Лонгин рассказал, что вырастил и воспитал 508 детей-сирот, из которых десятерых мобилизовали в ВСУ. Трое молодых людей вернулись домой инвалидами. Действия военкомов, насильно увозящих отца двоих детей, он назвал незаконными и бесчеловечными.
В 2008 году митрополиту Лонгину было присвоено звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее количество безнадзорных детей, над которыми он взял попечительство, превышает 500.
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Лонгин рассказал, что вырастил и воспитал 508 детей-сирот, из которых десятерых мобилизовали в ВСУ. Трое молодых людей вернулись домой инвалидами. Действия военкомов, насильно увозящих отца двоих детей, он назвал незаконными и бесчеловечными.
В 2008 году митрополиту Лонгину было присвоено звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее количество безнадзорных детей, над которыми он взял попечительство, превышает 500.
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Александр Бойцов