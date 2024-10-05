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Митрополит УПЦ Лонгин рассказал о принудительной мобилизации своего сына

05 октября 2024, 12:28
Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

Митрополит Банченский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. В нём он рассказал о принудительной мобилизации своего сына.
В нём священник сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) в Черновцах насильно загрузили его наследника в автобус и увезли в неизвестном направлении. Видеозапись опубликовал Союз православных журналистов. По словам митрополита, у молодого человека двое детей и жена находится на девятом месяце беременности. Он также подчеркнул, что действия сотрудников ТЦК являются незаконными и противоречат конституции государства.

Лонгин рассказал, что вырастил и воспитал 508 детей-сирот, из которых десятерых мобилизовали в ВСУ. Трое молодых людей вернулись домой инвалидами. Действия военкомов, насильно увозящих отца двоих детей, он назвал незаконными и бесчеловечными.



В 2008 году митрополиту Лонгину было присвоено звание героя страны за то, что он усыновил 400 детей с особыми потребностями. Общее количество безнадзорных детей, над которыми он взял попечительство, превышает 500.

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Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар
Боец Шаман: ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче
05 октября 2024, 13:34

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче и вывезли основные средства поражения. Об этом сообщил 5 октября замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения», — цитирует военного ТАСС.

По данным замкамандира, ВСУ вывозили особо ценные для них радиолокационные установки и выводили за пределы Угледара другое вооружение.
«Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — поясняет Шаман.

Минобороны официально подтвердило освобождение Угледара от боевиков ВСУ 3 октября. Основная часть украинских военных покинули позиции, остальные — сдались в плен.

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В Краматорске прогремел взрыв
«Страна»: в промзоне Краматорска прогремел взрыв
05 октября 2024, 13:11

Взрыв прогремел в городе Краматорске, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщило 5 октября украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Сообщается о взрыве в промышленной зоне Краматорска Донецкой народной республики. По данным местных каналов, после взрыва в городе пропало электричество.

Официальные сообщения от властей по данному поводу пока не поступали.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 5 октября российские ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами. Сейчас войска ВСУ покидают позиции и уходят из населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике.

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#всу
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#днр
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#взрыв
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Военкор Поддубный получит звание почётного гражданина Белгородской области
05 октября 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военкор Евгений Поддубный, раненый в зоне СВО, получит звание почётного гражданина Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Глава области написал, что власти региона приступили к процедуре присвоения звания.

Он добавил, что все белгородцы очень гордятся своим соотечественником Поддубным и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебного долга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Уничтожает страну»: Дубинский рассказал, как Зеленский рискует военными ради Запада
Дубинский: Зеленский рисует жизнями солдат ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада
05 октября 2024, 12:36

Президент Украины Владимир Зеленский рискует жизнями людей, используя бедственное положение ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в Telegram-канале заявление Киева о сдаче Угледара.
«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с Рютте», — написал Дубинский.

По мнению депутата, глава украинского режима играет жизнями людей и ставит «на игорный стол» все, что у него есть.
«Так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают», — пишет Дубинский.

Также депутат указал на «мирный план» Зеленского, детали которого почему-то никому неизвестны. Дубинский оценил постоянные просьбы к Западу одобрить этот план, как отсутствие самостоятельности в действиях украинских властей.

Отметим, что Александр Дубинский находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

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ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР
05 октября 2024, 12:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают позиции из районов населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ на фоне успешного наступления российских войск стремительно покидают свои позиции в данных посёлках.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

Также стало известно, что российские военные после отступления ВСУ из освобождённого Угледара получили трофейное западное вооружение. Теперь в арсенале ВС РФ имеется, помимо прочего, польские бесшумные миномёты.

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Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение
05 октября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.
Видеозапись со словами благодарности украинского военного опубликовал телеграм-канал министерства обороны РФ. По словам военнопленного, его и ещё несколько сослуживцев оставили на наблюдательном пункте под Угледаром. Они должны были следить и докладывать о перемещениях российских частей. Украинским солдатам обещали своевременную эвакуацию, но за ними так никто и не пришёл и не приехал. По словам Мельника, их просто бросили на произвол судьбы.

Солдат был ранен, его сослуживцы ушли. Он истекал кровью и готовился встретить смерть, когда на него наткнулись бойцы российского штурмового отряда. Они перевязали украинца и вынесли его с поля боя. Мельник был удивлён человеческим отношением противника, потому что им рассказывали, что в плену их немедленно расстреляют.

«Молиться буду за пацанов, которые меня вынесли», — сказал в заключение украинец, которого бросили умирать «побратимы», а спасли «клятi москалi».

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ВС РФ освободили Желанное Второе в ДНР
05 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате активных и успешных действий подразделения войск «Южной» группировки был взят под контроль ВС РФ населённый пункт Желанное Второе.

Также группировка нанесла поражение шести бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.

В результате боевых действий на данном направлении фронта ВСУ потеряли до 755 военных, пять гаубиц иностранного производства, два орудия М119 и девять автомобилей.

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#днр
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#россия
#военные
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Столтенберг: В начале боёв до Зеленского в бункере не удавалось дозвониться
05 октября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В первые дни специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункере. Бывший тогда генеральным секретарём НАТО Йенс Столтенберг не мог до него дозвониться на протяжении нескольких дней.
Об этом сам бывший глава Североатлантического альянса рассказал в интервью изданию The Financial Times. По словам Столтенберга, когда ему всё же удалось связаться с Зеленским, разговор оказался «довольно трудным». Глава киевского режима сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполётной зоны, которую НАТО не могла ему предоставить.

Как пояснил бывший генеральный секретарь альянса, подход блока к ситуации на Украине был сформулирован с самого начала. Он состоял в том, чтобы всячески помогать и поддерживать Киев, но не становиться частью конфликта.

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Российский боец Шаман рассказал об оставшихся среди жителей Угледара детях
05 октября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Среди мирных жителей, пока ещё остающихся в Угледаре, есть совсем молодые люди и даже дети. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
В разговоре с ТАСС российский боец подтвердил, что в жилом секторе Угледара продолжают оставаться более сотни представителей гражданского населения. Есть среди них и молодые люди, и дети, которые просто физически не могли эвакуироваться. Солдаты Вооружённых сил РФ доставляют им продукты питания и воду. Шаман также добавил, что российские военные ожидают удобного момента, чтобы вывезти из города местных жителей.

Ранее бойцы штурмового отряда рассказывали, что горожане прятались в основном в подвалах, так как большинство домов в Угледаре разрушены. Многие не смогли эвакуироваться из-за того, что украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали баснословные суммы.

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