Украинский военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Украинский военный Сергей Гнездилов сравнил службу в Вооруженных силах Украины с крепостным правом. Об этом он написал в Facebook*, информирует «Лента.ру».
Гнездилов сообщил, что с сегодняшнего дня он идет в СЗЧ до установления четких сроков службы или до своего 25-летия, отметив, что за его спиной пять лет безупречной солдатской службы.
Помимо этого, солдат потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в Вооруженных силах Украины. По его словам, столкнувшись с неопределенностью сроков службы и правом на демобилизацию, доброволец начинает осознавать, что крепостное право все еще существует.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчины прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Помимо этого, солдат потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в Вооруженных силах Украины. По его словам, столкнувшись с неопределенностью сроков службы и правом на демобилизацию, доброволец начинает осознавать, что крепостное право все еще существует.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчины прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Дарья Осипова