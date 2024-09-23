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Украинский военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

23 сентября 2024, 08:20
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский военный Сергей Гнездилов сравнил службу в Вооруженных силах Украины с крепостным правом. Об этом он написал в Facebook*, информирует «Лента.ру».
Гнездилов сообщил, что с сегодняшнего дня он идет в СЗЧ до установления четких сроков службы или до своего 25-летия, отметив, что за его спиной пять лет безупречной солдатской службы.

Помимо этого, солдат потребовал демобилизации тех, кто уже давно служит в Вооруженных силах Украины. По его словам, столкнувшись с неопределенностью сроков службы и правом на демобилизацию, доброволец начинает осознавать, что крепостное право все еще существует.



С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчины прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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#запорожье
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 8 БПЛА ВСУ
23 сентября 2024, 07:51

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#удар
#рф
#пво
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Россия нейтрализовала элитного солдата из Ирландии в зоне СВО
The Irish Times: Россия нейтрализовала элитного бойца из Ирландии в зоне СВО
23 сентября 2024, 06:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на источники.
Наемник погиб в четверг, 19 сентября. Подробности о месте и обстоятельствах его смерти на данный момент неизвестны. Ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине. По данным издания, ранее он был тяжело ранен в бою, но в начале этого года вернулся в свою часть.

Ранее российская армия атаковала пункт дислокации в зоне провдения СВО, где находились иностранные наемники. Удар осуществлялся силами оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов, а штурм – ракетными подразделениями и артиллерией группировок российской армии.

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#сво
#минобороны рф
#всу
#ирландия
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В Запорожье прозвучал ряд взрывов
RusVesna: в Запорожье нанесен удар авиабомбами по энергетическим объектам
23 сентября 2024, 01:21

Фото: istockphoto/aapsky

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Утверждается, что атака была организована на объекты энергетической инфраструктуры с помощью фугасной управляемой бомбы. В городе начались проблемы с электричеством.

Военные репортеры установили, что как минимум одна бомба попала в электроподстанцию.

Украинская газета «Страна» отметила, что это был первый случай применения управляемой бомбы в городе.

2 сентября тактическая ракета «Искандар» попала в гостиницу для иностранных наемников в Запорожье, в результате чего погибли 50 человек, в том числе 19 британских солдат, еще около 20 получили ранения.

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#запорожская область
#бомба
#взрыв
#украина
#киев
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ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
22 сентября 2024, 23:10

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Конотопе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев добавил, что удару также, предположительно, подвергся склад с беспилотниками. Собеседник агентства не стал приводить подробности инцидента.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области. Министерство обороны заявило, что в атаке были задействованы авиация и артиллерия.

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#минобороны рф
#вс рф
#всу
#техника
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Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
22 сентября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/bpawesome

Российский вертолёт Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям украинской армии.

После выполнения боевой задачи экипаж вертолёта успешно вернулся на площадку вылета. Позднее разведка сообщила о точном прилёте ракет и ликвидации личного состава и бронетехники ВСУ.

Ранее сообщалось, что расчёт БПЛА спецназа «Ахмат» сбил в Курской области разведывательный дрон ВСУ с швейцарской камерой за 80 тысяч евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#вертолёт
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
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На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ
Депутат Рады Дмитрук: двух священников УПЦ похитили на Закарапатье
22 сентября 2024, 21:12

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, отстаивающий интересы УПЦ.
В своём Telegram-канале он написал, что «бандиты из ТЦК» в воскресенье похитили двух священников сразу же после литургии. Они затолкали отца Василия и Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии в машину и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Закарпатье.

Дмитрук также подчеркнул, что военкомы применили по отношению к священнослужителям физическую силу и отобрали телефоны.

В настоящий момент связи с ними нет. Однако известно, что их без объяснения причин возили на машине по всей Закарпатской области. Прямо сейчас сотни местных жителей собрались у Хустского ТЦК, а также заблокировали дороги, включая трассы между городами.

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#священник
#похищение
#военком
#верховная рада
#депутат
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Свалку из «зубов дракона» нашли в подконтрольной ВСУ части ДНР
22 сентября 2024, 20:40

Фото: iStock/Tofotografie

Свалку из «зубов дракона», используемых при возведении фортификационных сооружений, обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что бетонные пирамиды, так называемые «зубы дракона», по всей видимости оказались просто выброшенными.

Подчеркнём, что Димитров находится в 10 километрах от Красноармейска. Власти Украины в конце августа объявили о принудительной эвакуации нескольких остающихся под контролем ВСУ населённых пунктов Донбасса, включая Димитров.

Ранее сообщалось, что власти Литвы разместили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозу для западных стран.

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#днр
#всу
#свалка
#россия
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«Минус Крым»: на Украине раскрыли отношение мирового сообщества к полуострову
Журналист Дроздов: в мире считают отказ Украины от Крыма необходимым для мира
22 сентября 2024, 20:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Мировое сообщество убеждено, что отказ Украины от Крыма необходим для скорейшего завершения конфликта. Об этом сообщил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.
Этими словами он прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Такое заявление министр сделал в ходе рабочего визита в Киев. После того, как его осудили за эти слова, ему пришлось отказаться от них.

Дроздов подчеркнул, что стоит и дальше ждать подобных заявлений от западных политиков, поскольку мировое сообщество опирается на формулу «минус Крым».

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#украина
#польша
#крым
#заявление
#мир
#конфликт
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Люди возвращаются в дома, в Тихорецком районе разминировали обломки БПЛА
В Тихорецком районе разминировали обломки украинских БПЛА
22 сентября 2024, 20:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Тихорецком районе Краснодарского края завершили работы по разминированию территории после атаки украинских БПЛА и эвакуации жителей. Об этом сообщил вечером 22 сентября глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — говорится в сообщении.

В местной администрации отметили, что гражданам стоит обращать внимание на подозрительные предметы и сообщать о находках по номеру 112.

Два украинских беспилотника подавили силы ПВО в Краснодарском крае в субботу. После падения обломков в Тихорецком районе вспыхнул пожар, из-за чего из населенного пункта эвакуировали людей. Также в 10-километровой зоне вокруг места падения обломков водили временный запрет на сельскохозяйственные работы в полях.

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#пожар
#жители
#всу
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#украина
#бпла
#беспилотник
#краснодарский край
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