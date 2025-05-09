Мизулина показала, как SHAMAN гладит её волосы в метро

Екатерина Мизулина (Фото: Instagram*, @ekaterina_mizulina)
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила в личном блоге видео со своим возлюбленным SHAMAN: певец заботливо поправляет копну волос Екатерины, пока она рассказывает подписчикам о планах на день.
«Всем доброе утро, с Днём Победы! Мы поехали на парад», — сообщила она.Ранее SHAMAN и Мизулина запустили праздничный стрим в Minecraft, приуроченный ко Дню Победы.
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