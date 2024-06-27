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МК: Командование ВСУ готовится к сдаче четырёх городов

27 июня 2024, 10:43
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские военные на могут сдержать наступление российской армии в ДНР. Поэтому Киев готовится в ближайшее время оставить Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку.


Российские войска на Донецком направлении успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров, сообщает портал MK.RU. Командование ВСУ уже не надеется сдержать продвижение российских войск северо-западнее Донецка и готовит указанные населённые пункты к сдаче.

Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества, из-за чего украинские военные не могут пользоваться энергоёмкой техникой и приборами. Кроме того, ВС РФ сформировали тактическую войсковую группу в районе Артёмовска (украинское название Бахмут). Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что численность этого соединения позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель.

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