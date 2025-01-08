Российские войска ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье – видео

ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Харцызску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации связанных с преступлениями Украины вопросов администрации главы и правительства региона в своём Telegram-канале.