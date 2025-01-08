Российские войска ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье – видео

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Российские войска ударили по оборонному предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. Удар попал на видео, которое представлено в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Военкоры представили два видео. На первом взрыв попал в объектив автомобильного видеорегистратора. А второе видео было размещено в соцсетях запорожских властей.
Удар был нанесён фугасной авиабомбой (ФАБ). В результате в здании вспыхнул пожар.
Отмечается, что на предприятии изготавливают двигатели для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. При этом 50% акций украинского оборонного завода в 2019 году были выкуплены компаниями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group из Китая.
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Удар был нанесён фугасной авиабомбой (ФАБ). В результате в здании вспыхнул пожар.
Отмечается, что на предприятии изготавливают двигатели для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. При этом 50% акций украинского оборонного завода в 2019 году были выкуплены компаниями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group из Китая.
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Анастасия Чинкова