Брата главы российского региона обвинили в мошенничестве на два миллиарда рублей

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Брата главы республики Ингушетия Магомеда-Башира Калиматова обвинили в мошенничестве на 2 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что подозреваемому вменяют восемь эпизодов преступной деятельности. Иные детали дела в настоящее время не уточняются.
На данный момент мужчина находится в СИЗО. Ранее он возглавлял региональный филиал «Почты России». Весной этого года по месту жительства фигуранта дела прошли обыски.
Ранее сообщалось, что бывший начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На данный момент мужчина находится в СИЗО. Ранее он возглавлял региональный филиал «Почты России». Весной этого года по месту жительства фигуранта дела прошли обыски.
Ранее сообщалось, что бывший начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Екатерина Коршунова