МККК получил около 30 тыс запросов о поиске пропавших из-за конфликта на Украине

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Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил порядка 30 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей из-за конфликта на Украине. Об этом глава делегации организации в Москве Борис Мишель рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что, по данным на конец июня, было зарегистрировано 29 800 запросов на поиск пропавших без вести военных и гражданских лиц по обе стороны конфликта от их родственников. С начала конфликта организации удалось уведомить 9100 семей о судьбе их родных.
Мишель подчеркнул, что комитет старается дать ответы на все многочисленные запросы, но предстоит ещё серьёзная работа вместе с властями обоих государств.
По его словам, пропавшие без вести люди могли погибнуть, быть ранены, задержаны или уехать в другую страну. Из-за этого процесс поиска сильно усложняется, на это могут уйти годы.
В марте 2022 года МККК открыл бюро в Женеве по розыску людей, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Организация выступает в качестве нейтрального посредника, собирая, систематизируя и передавая информацию о судьбе и местонахождении военных, мирных граждан, пропавших без вести или разлученных с семьями.
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Мишель подчеркнул, что комитет старается дать ответы на все многочисленные запросы, но предстоит ещё серьёзная работа вместе с властями обоих государств.
По его словам, пропавшие без вести люди могли погибнуть, быть ранены, задержаны или уехать в другую страну. Из-за этого процесс поиска сильно усложняется, на это могут уйти годы.
В марте 2022 года МККК открыл бюро в Женеве по розыску людей, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Организация выступает в качестве нейтрального посредника, собирая, систематизируя и передавая информацию о судьбе и местонахождении военных, мирных граждан, пропавших без вести или разлученных с семьями.
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Анастасия Чинкова