Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне спецоперации

04 октября 2025, 08:18

Военэксперт Рожин: присвоенный ВСУ российский танк Т-72 уничтожили в зоне СВО

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российский танк Т-72, перехваченный украинскими военными, уничтожили в зоне СВО. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, опубликовавший соответствующие снимки в своем телеграм-канале.





На них запечатлена разгромленная техника и забравшийся на нее военнослужащий ВС РФ, который позирует на камеру в победной позе.

«Уничтоженный украинский танк Т-72, сентябрь 2025. Ранее был потерян нашими войсками. И есть подозрение что ему меняли башню», — написал военэксперт.