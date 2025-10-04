Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне спецоперации
Военэксперт Рожин: присвоенный ВСУ российский танк Т-72 уничтожили в зоне СВО
Российский танк Т-72, перехваченный украинскими военными, уничтожили в зоне СВО. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, опубликовавший соответствующие снимки в своем телеграм-канале.
На них запечатлена разгромленная техника и забравшийся на нее военнослужащий ВС РФ, который позирует на камеру в победной позе.
«Уничтоженный украинский танк Т-72, сентябрь 2025. Ранее был потерян нашими войсками. И есть подозрение что ему меняли башню», — написал военэксперт.Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой объяснил, могут ли США передать Украине ракеты дальнего действия типа Tomahawk.