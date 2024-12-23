Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ

Младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Младший сержант Андрей Амагзаев под артиллерийским обстрелом ВСУ успешно удержал оборону позиций и ликвидировал вражескую группу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.


Уточняется, что Амагзаев в составе своего подразделения оборонял ключевой участок на линии ЛБС, когда ВСУ попытались организовать наступление с помощью артиллерии. Сержант успешно удержал оборону под вражеским огнем.

«Амагзаев успешно удержал свой участок обороны, уничтожив один квадроцикл и часть украинских боевиков. Понеся большие потери, украинские боевики, не сумев прорвать линию обороны, отступили», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Отступление ВСУ к Судже, падение обороны Часов Яра, поражение в Курской области: последние новости СВО

Пленный ВСУ раскрыл, как часто приезжает западное вооружение на Украину

ВС РФ уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке
#падение
#квадроцикл
#участок
#вооружение
#новости
#всу
#рф