Младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ

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Младший сержант Андрей Амагзаев под артиллерийским обстрелом ВСУ успешно удержал оборону позиций и ликвидировал вражескую группу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.
Уточняется, что Амагзаев в составе своего подразделения оборонял ключевой участок на линии ЛБС, когда ВСУ попытались организовать наступление с помощью артиллерии. Сержант успешно удержал оборону под вражеским огнем.
«Амагзаев успешно удержал свой участок обороны, уничтожив один квадроцикл и часть украинских боевиков. Понеся большие потери, украинские боевики, не сумев прорвать линию обороны, отступили», — говорится в сообщении.
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