Младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ

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Младший сержант Андрей Амагзаев под артиллерийским обстрелом ВСУ успешно удержал оборону позиций и ликвидировал вражескую группу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.