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ВС РФ уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Российские операторы БПЛА ликвидировали группу иностранных наемников, которые пытались бежать из Великой Новоселки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Группа иностранцев уничтожена ударами FPV-дронов в Великой Новоселке. Они пытались покинуть поселок на пикапе, и на выезде их догнали наши операторы», — говорится в сообщении.

В силовых структурах уточнили, что иностранную речь зафиксировали в радиоперехватах, после чего за наемниками установили визуальный контроль.



Ранее в СК РФ сообщали, что следователи возбудили уголовное дело в отношении наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который сначала пытал, а потом убил российских военнопленных в Курской области.

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Младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ
23 декабря 2024, 08:47

Фото: iStock/zabelin

Младший сержант Андрей Амагзаев под артиллерийским обстрелом ВСУ успешно удержал оборону позиций и ликвидировал вражескую группу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.
Уточняется, что Амагзаев в составе своего подразделения оборонял ключевой участок на линии ЛБС, когда ВСУ попытались организовать наступление с помощью артиллерии. Сержант успешно удержал оборону под вражеским огнем.

«Амагзаев успешно удержал свой участок обороны, уничтожив один квадроцикл и часть украинских боевиков. Понеся большие потери, украинские боевики, не сумев прорвать линию обороны, отступили», — говорится в сообщении.

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Отступление ВСУ к Судже, падение обороны Часов Яра, поражение в Курской области: последние новости СВО
23 декабря 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Chalabala

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, добившись успехов в районах Купянска и Торецка, где готовятся к штурму шахты. В Херсонской и Запорожской областях идут артиллерийские перестрелки, российская авиация наносит удары по украинским позициям и командным пунктам. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области украинские силы покидают позиции в районе Малой Локни и откатываются к Судже. Есть вероятность, что противник попытается занять фронт вдоль линии Локня – Южное. В районе Дарьина было нанесено комплексное огневое поражение по пяти штурмовым отрядам противника, в результате чего уничтожено более 200 украинских солдат, остальные отступили с занимаемых позиций. Авиация ВКС России поразила скопления личного состава противника в районах Гуева и Беловодов — уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 1100 метров.

В регионе всё ещё ощущается последствия мощного удара российских вооружённых сил по построению одного из украинских подразделений в Сумской области. В результате атаки были уничтожены десятки украинских солдат и значительное количество техники.

Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для войны на стороне ВСУ
Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для войны на стороне ВСУ


Херсонское направление


На Херсонском направлении обстановка остаётся стабильной. Контрбатарейная борьба между российскими и украинскими артиллерийскими подразделениями продолжается вдоль берегов Днепра. На днях российская авиация нанесла четыре точечных удара ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Садового, что фактически вывело этот объект из строя. Масштабные обстрелы украинских позиций на противоположном берегу заставляют противника предполагать возможную подготовку российских сил к форсированию реки. В ответ украинские войска выпустили 32 боеприпаса по населённым пунктам Херсонской области, в результате чего трое мирных жителей получили ранения в селе Каиры.


Запорожское направление


На Запорожском направлении российские подразделения успешно сорвали попытку перегруппировки ВСУ в районе Орехова. Благодаря активным действиям дронов удалось предотвратить усиление украинских сил. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и, по итогам последних недель, восстановили контроль над территориями к северу от Работино, которые находились под их контролем до начала летнего контрнаступления ВСУ.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Торецкое направление


В районе Торецка продолжается подготовка российских войск к штурму шахты Торецкая, одновременно осуществляется зачистка частного сектора города. Российские силы постепенно укрепляют контроль над населённым пунктом, продвигаясь вглубь его территорий. Ситуация на фронтах продолжает меняться, и по всей линии соприкосновения российские войска активно расширяют свою зону контроля, усиливая давление на украинские позиции.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке российские войска продвинулись в центральной части села Терны, расширив свою зону контроля на 400 метров. Бои за это село продолжаются уже длительное время, и аналитики считают, что недавнее продвижение может свидетельствовать о переломе в пользу российских сил. Военные активно закрепляют достигнутые позиции и проводят инженерные работы для укрепления рубежей.


Купянское направление


На Купянском направлении наблюдается активизация боевых действий. Российские войска подтвердили продвижение к северу от Купянска в районе Двуречной, где продолжается закрепление на новых рубежах. Однако сообщения о форсировании реки Оскол и создании плацдарма на участке Кругляковка-Сеньково требуют дополнительной проверки. В то же время, серьезные успехи были зафиксированы южнее Купянска, где российская армия освободила село Лозовая.


Харьковское направление


На Харьковском направлении российские силы продолжают отражать попытки ВСУ атаковать позиции в Волчанске и Липцах. По информации с фронта, украинская сторона пытается накапливать силы и перебрасывает подкрепления. Однако, как только группировка достигает критической массы, по ней наносятся удары с воздуха и артиллерии. Недавние столкновения в Циркунах и Российских Тишках продемонстрировали высокую эффективность российской системы огневого поражения, что привело к значительным потерям среди наступающих частей ВСУ.
Пушилин сделал заявление об СВО
Пушилин сделал заявление об СВО


Часовоярское направление


В районе Часова Яра сохраняется напряженная ситуация. Основные боевые действия разворачиваются вокруг Огнеупорного завода и микрорайона Северный. За последние сутки не было зафиксировано значительных изменений на линии фронта.

Сражения проходят в формате позиционных столкновений, при этом обе стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огневых ударов. По данным украинских СМИ, ВСУ готовятся к сдаче обороны и выводят личный состав из населенного пункта.

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#военные
#армия
#бпла
#вкс
#вооружение
#лнр
#всу
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Пушков: В Британии солдаты увольняются из ВС из-за страха отправки на Украину
23 декабря 2024, 08:25

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Британские солдаты массово увольняются из Вооружённых сил Соединённого Королевства. Это связано с их нежеланием воевать на Украине.
О такой тенденции в британской армии написал в своём телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так он прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что как минимум 15 тысяч британских военнослужащих написали заявления об увольнении, несмотря на то, что им недавно проиндексировали на 6% зарплату и прочие выплаты.

Сенатор предположил, что те британские наёмники, кто был на Украине и уцелел, успели рассказать о своём пребывании там тем, кто туда ещё не отправился. Отсюда и массовое оставление британцами военной службы — воевать за Украину никто не хочет, заключил Пушков.

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#выплаты
#сми
#наемники
#пушков
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Пленный ВСУ раскрыл, как часто приезжает западное вооружение на Украину
Пленный: западное вооружение на Украину приезжает не реже, чем раз в две недели
23 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Yurii Klymko

Военнослужащий ВСУ 110-й отдельной бригады теробороны Украины Вячеслав Гнидь, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что поставки иностранного вооружения на территорию западной Украины происходят через Польшу не реже, чем один раз в две недели.
Гнидь до того, как попал в плен, служил в такелажной роте в Ивано-Франковске. Там он разгружал составы и грузовики.

«Сначала работали и день, и ночь. Это были тысячи снарядов. На фурах были польские номера, они шли из Польши. Контейнеры тоже перегружали. Ездили составы разгружать. Поставки не реже одного раза в две недели», — рассказал Гнидь.

Однако в последнее время, по словам военнопленного, объемы поставок немного сократились. Тем не менее он указал на большое число поставок кассетных боеприпасов 155-го калибра, снарядов для чешских РСЗО «Град», различных мин и гранат.

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#вс рф
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Марочко: ВСУ в четыре раза уменьшили число контратак у западных рубежей ЛНР
23 декабря 2024, 06:30

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ в четыре раза уменьшили число контратак у западной линии фронта Луганской Народной Республики. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко для РИА Новости.
По словам подполковника, украинская армия на прошлой неделе продолжала сдерживать наступательные действия ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. В период с 14 по 20 декабря ВСУ совершили 18 контратак, которые были отражены подразделениями группировки «Запад».

Если сравнивать с промежутком с 7 по 13 декабря, то тогда украинские военные совершили 71 контратаку. Бои проходили на купянском и сватовско-кременском участках. Сейчас там идет продвижение российской армии. Данные показатели говорят, что ВСУ снизили число своих контратак практически в четыре раза.

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На Украине таксисты помогают военкоматам в мобилизации

Разведчики ВС РФ уничтожили средства связи ВСУ в Орехове

ВСУ уничтожали инфраструктуру ДНР при отступлении
#военные
#армия
#всу
#вс рф
#лнр
#сво
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На Украине таксисты помогают военкоматам в мобилизации
23 декабря 2024, 05:40

Фото: iStock/Apriori1

На Украине таксисты начали помогать военкоматам в мобилизации населения. Об этом сообщает «Страна.ua».
Такие выводы были сделаны после распространившегося в сети видео. На нем подъезжающее к дому такси блокируют микроавтобус и черный автомобиль. Из них вышли люди в камуфляже, которые силой уводят и сажают в салон микроавтобуса вышедшего из такси мужчину.

Предполагается, что сотрудники военкомата были предупреждены таксистом. Это уже не в первый раз, когда на Украине применяют силовую мобилизацию. Известно о случаях, когда военнообязанных избивали, после чего пострадавшие оказывались в больнице. Так житель города Камень-Каширский Волынской области был переведен в медикаментозный сон после госпитализации с побоями.

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#такси
#всу
#украина
#мобилизация
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Разведчики ВС РФ уничтожили средства связи ВСУ в Орехове
23 декабря 2024, 05:07

Фото: iStoc/Aleksandr Golubev

Разведчики 91-го полка группировки российских войск «Днепр» уничтожили ретрансляционные антенны ВСУ в городе Орехов. Этим поделился старший разведчик с позывным «Немец» с РИА Новости.
«Расчет БПЛА разведроты 291-го полка выявил место расположения ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений противника с командными пунктами. Они располагались в городе Орехов. Антенны уничтожены, связь противника нарушена», — рассказал солдат.

Город Орехов находится в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Также Орехов является крупным тыловым центром ВСУ.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации в ходе референдума 2022 года. В настоящее время ВС РФ контролирует свыше 70% территории региона.

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#запорожская область
#всу
#вс рф
#сво
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ВСУ уничтожали инфраструктуру ДНР при отступлении
Беженец из ДНР: ВСУ уничтожали инфраструктуру при отступлении
23 декабря 2024, 04:35

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины уничтожали инфраструктуру Донецкой Народной Республики во время отступлений. Этим поделился беженец из ДНР Александр с РИА Новости.
«Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина», — рассказа Александр.

По мнению беженца, такие действия со стороны ВСУ связаны с ненависть к жителям Донбасса. При этом Александр отметил, что солдаты не думают о Майдане 2014 года, с которого и начались все события на Украине.

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#украина
#солдаты
#днр
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Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries для войны на стороне ВСУ
23 декабря 2024, 04:24

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом пишут РИА Новости после анализа соцсетей.
«Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские», — говорится в сообщении.

В издании указывают, что бойцы публикуют кадры своей подготовки в социальных сетях. Один из наемников поделился с подписчиками, что сменил автомат Калашникова на бельгийский ручной пулемет FN Minimi Mk2.

Его сослуживец до участия в боевых действиях на стороне ВСУ являлся членом военной авиации Бразилии. Также еще один сообщник отправился на Украину в составе французского иностранного легиона. Страница наемников из Бразилии, Италии, США, Великобритании, Португалии, Испании, Колумбии, ЮАР имеется в Instagram*. В соцсеть опубликовали подготовку бойцов, которую они проходят в США.

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Instagram* (запрещен на территории России как экстремистская ​организация)
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#наемники
#бразилия
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