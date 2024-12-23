ВС РФ уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

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Российские операторы БПЛА ликвидировали группу иностранных наемников, которые пытались бежать из Великой Новоселки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Группа иностранцев уничтожена ударами FPV-дронов в Великой Новоселке. Они пытались покинуть поселок на пикапе, и на выезде их догнали наши операторы», — говорится в сообщении.
В силовых структурах уточнили, что иностранную речь зафиксировали в радиоперехватах, после чего за наемниками установили визуальный контроль.
Ранее в СК РФ сообщали, что следователи возбудили уголовное дело в отношении наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который сначала пытал, а потом убил российских военнопленных в Курской области.
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