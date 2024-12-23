Пленный ВСУ раскрыл, как часто приезжает западное вооружение на Украину

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Военнослужащий ВСУ 110-й отдельной бригады теробороны Украины Вячеслав Гнидь, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что поставки иностранного вооружения на территорию западной Украины происходят через Польшу не реже, чем один раз в две недели.
Гнидь до того, как попал в плен, служил в такелажной роте в Ивано-Франковске. Там он разгружал составы и грузовики.
Однако в последнее время, по словам военнопленного, объемы поставок немного сократились. Тем не менее он указал на большое число поставок кассетных боеприпасов 155-го калибра, снарядов для чешских РСЗО «Град», различных мин и гранат.
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«Сначала работали и день, и ночь. Это были тысячи снарядов. На фурах были польские номера, они шли из Польши. Контейнеры тоже перегружали. Ездили составы разгружать. Поставки не реже одного раза в две недели», — рассказал Гнидь.
Однако в последнее время, по словам военнопленного, объемы поставок немного сократились. Тем не менее он указал на большое число поставок кассетных боеприпасов 155-го калибра, снарядов для чешских РСЗО «Град», различных мин и гранат.
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Элина Позднякова