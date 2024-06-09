Младший сержант Кругликов ликвидировал из гранатомета опорник ВСУ и 10 боевиков

Фото: РИА Новости/Николай Сидоров
Опорный пункт ВСУ и десять украинских националистов уничтожил из гранатомета старший стрелок – сапер гвардии младший сержант Александр Кругликов. Об этом сообщили в минобороны России.
«Застигнутый врасплох противник, потеряв более десяти человек от выстрела Александра, попытался вступить в стрелковый бой. Попытка боевиков была пресечена российскими десантниками», – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что остальная живая сила врага сдалась в плен. Кругликов и подразделение создавали плацдарм для дальнейшего наступления российских войск, когда при продвижении увидели замаскированный опорник. Подобравшись поближе, Кругликов нанес удар.
В минобороны подчеркнули, что решительные действия Кругликова помогли российским бойцам выполнить поставленную перед ними задачу.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается.
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Никита Кротов