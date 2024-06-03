Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ

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Военные подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии Вооруженных сил Украины и уничтожила вскрытые пункты управления», — сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после нанесения ударов российские военные с нескольких направлений пошли на штурм. Операторы БПЛА сопровождали штурмующие подразделения. Сообщается, что штурмовые группы ВДВ овладели опорным пунктом в одном из зданий. Многие солдаты Вооруженных сил Украины сдались в плен, в том числе командир.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мужчину из Хабаровска задержали по подозрению в работе на украинскую разведку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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