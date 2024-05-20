Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ЛНР

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Армия России установила полный контроль над Белогоровкой в ЛНР, освободив населённый пункт от украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также российским бойцам удалось поразить живую силу и вооружение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Потери противника там составили порядка 340 человек. Также уничтожено три вражеских танка.
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