Многие сёла в Курской области невозможно восстановить после оккупации ВСУ

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Многие населенные пункты Курской области невозможно восстановить после оккупации и атак ВСУ. Об этом рассказал боец территориальной обороны с позывным «Грузин».
«На сегодняшний день невозможно (восстановить — ред.), деревни рассыпались полностью», — рассказал «Грузин» в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что решение о восстановлении разрушенных населенных пунктов курского приграничья будут принимать на государственном уровне. По словам бойца, местные жители хотят этого, однако существуют опасения, что молодое поколение уже не будет возвращаться туда из-за отсутствия работы.
Напомним, армия России практически полностью освободила оккупированные боевиками ВСУ территории Курской области. Из освобожденных населенных пунктов эвакуируют местное население. Людям оказывается вся необходимая помощь.
При этом многие села практически полностью разрушены украинскими силами. Сейчас военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье.
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