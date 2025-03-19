Дрон ВСУ ударил по Хомутовской больнице в Курской области — Хинштейн

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Дрон ВСУ ударил по Хомутовской ЦРБ в Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По данным чиновника, в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.
«Украинские нацисты наносят удары даже по больницам. Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ... Слава Богу, погибших и пострадавших нет», — сказано в публикации.Он добавил, что повреждения получил фасад, а также стекла на первом и втором этажах здания.
Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории. В МО РФ заявляли, что для создания негативного фона около запланированных на 18 марта переговоров лидеров РФ и США, ВСУ попытались вклиниться в западной части Белгородской области. Противник осуществил пять атак, используя различную технику. Все атаки были отражены.
Ранее стало известно, что украинские боевики специально атаковали Россию при разговоре президентов РФ и США. Подробности в нашем материале.
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