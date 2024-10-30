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Множество жителей северной части Киевской области неожиданно «переселились» в Белоруссию из-за проблем с геолокацией. Об этом информирует украинское издание «Страна».
«Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — отмечается в материале.
Сообщается, что телефоны несколько дней подряд самостоятельно меняют информацию о местоположении на белорусское.
У тех людей, чья геопозиция изменилась, часы автоматически перевелись на местное время, что привело к тому, что они ушли на работу или по делам слишком рано.
По информации издания, это связано с работой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая нарушает корректное определение местоположения устройств из-за сбоев в GPS-навигации.
Ранее британский политолог и журналист Анатоль Ливен отметил, что если Соединенные Штаты не заставят Киев согласиться на компромисс с РФ, это может не только привести к поражению Украины, но и поставить США перед трудным выбором — стоит ли им инициировать ядерный конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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